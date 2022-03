Ingen sikta etter babydødsfall i Ålesund

Politiet klarer ikkje å finne årsaka til at ein baby døydde under fødselen på Ålesund sjukehus hausten 2021. Politiet har etterforska saka etter at helseføretaket sjølve varsla om dødsfallet. Politiadvokat Anders Skorpen-Trøen seier poltiet har etterforska om det blei gjort feil frå helsepersonellet eller helseføretaket som ha ført til at barnet døydde, men at dei no ser bort frå dette. Skorpen-Trøen seier konklusjonen mellom anna baserer seg på rapporten frå dei sakkunnige som har vurdert saka medisinsk. Skorpen-Trøen seier han skjønar at det er ei stor belastning for dei pårørande at ingen kan seie sikkert kva som var årsaka til at barnet døydde. NRK har tidlegare fortalt om tre andre babydødsfall ved sjukehusa i fylket i 2019 og 2020.