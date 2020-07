Ingen publikumsøking med det første

NFF sendte i forrige uke inn et brev til Helse- og omsorgsdepartementet og kulturdepartementet. I brevet kom de med en forespørsel om å teste ut fire kamper med et tilskuertall på 2500 istedenfor 200. I et svarbrev som Aftenposten har fått tak i, har helsemyndighetene avvist forespørselen. Det vil ikke bli tatt noen avgjørelse på å øke offentlige arrangement fra 200 personer til 500 personer før 1. september.