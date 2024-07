Ingen personskade etter trafikkuhell ved Vaksvikbrua

En patrulje er fremme ved Vaksvikbrua i Ålesund etter at en bil kjørte opp på et autovern. Det er ingen personskade. Veien er foreløpig stengt, men det skal ikke ta lang tid før den åpner igjen, forteller Arild Even Reite i politiet. Bilberger er på stedet.