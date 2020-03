Ingen penger til prosjekttiltak

Fylkeskommunen sine nedskjæringar på samferdselssektoren betyr at dei ikkje kan sette i gang veg- eller vedlikeholdsprosjekt, for å støtte opp om lokalt næringsliv. Trøndelag fylke framskyndar for eksempel et fylkesvegprosjekt, som skulle starte neste høst. – Dette har ikkje Møre og Romsdal høve til slik situasjonen er no. Vi tapar stort på blant anna billettinntektar, og vi kjem til å tape stort på skatt, seier fylkesordfører Tove Lise Torve.