Ingen overgang til Molde

Molde-overgangen for Even Barli har kollapset. Ole Gunnar Solskjær ønsket å hente Ranheim-spilleren til MFK etter at Ethan Horvath ble solgt til Belgia. Etter det Adresseavisen forstår, handler det om at Molde ikke kunne skaffe kjæresten skoleplass til høsten.