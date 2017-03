Ingen omkamp om fjordkryssing

Vestnes Næringsforum går samrøystes inn for å framleis jobbe for å få realisert ferjefri E39 gjennom Møreaksen. Deltakarane på årsmøtet til Vestnes Næringsforum blei utfordra til å revurdere engasjementet til fordek for andre løysingar for å krysse Romsdalsfjorden, men dette blei altså nedstemt.