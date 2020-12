Ingen nye smitta ved omsorgssenter

Ålesund kommune opplyser at alle arbeidskollegaer og pasientar ved Hatlane omsorgssenter vart testa i går etter at ein tilsett ved senteret testa positivt for koronasmitte. Ingen av dei har så langt fått symptom, og alle har testa negativt. Ålesund kommune planlegg ny runde med testing av pasientar og tilsette laurdag 2. januar.