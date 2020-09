Ingen nye smitta i Kristiansund

Det er så langt ingen nye som har testa positivt for koronasmitte i Kristiansund. 60 nærkontaktar blei sett i karantene på onsdag etter at ein person i kommunen testa positivt for koronasmitte. – Dei fleste av desse har no fått negative prøvesvar, men vi ventar framleis på nokre svar. Dei som har testa negativt må likevel sitte i karantene i ti dagar då dei har vore i nærkontakt med mannen, fortel Tore Lyngvær, kommunikasjonssjef i kommunen. Lyngvær fortel vidare at dei føler å ha kontroll over situasjonen og smittesporinga.