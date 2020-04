Ingen nye pasientar innlagd

Det er framleis seks pasientar innlagd med koronasmitte ved dei fire sjukehusa i fylket. Det er same status som i går. Ved Molde sjukehus er det to innlagde pasientar. Tilstanden for den eine pasienten, som blei lagt inn onsdag, er alvorleg, men stabil. Den andre pasienten er i betring og ligg til behandling i kohortavdelinga. Ved Ålesund sjukehus er ein person innlagd og pasienten er i betring. Også ved Volda sjukehus er det ein innlagd koronapasient. Pasienten ligg på intensivavdelinga og er i betring. I Kristiansund er det to pasientar som begge får intensivbehandling, men er på betringas veg. Det opplyser Helse Møre og Romsdal.