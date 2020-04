Ingen nye innlagde

Det er framleis seks personar som er innlagd med koronasmitte her i fylket. Det er same status som i går. Ved Kristiansund sjukehus ligg to pasientar innlagd ved intensivavdelinga. I Molde er det to pasientar på kohortavdelinga. Ålesund og Volda har ein pasient kvar som er innlagd ved kohortavdelinga.