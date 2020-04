Ingen nye innlagde

Helse Møre og Romsdal opplyser at det framleis er åtte personar som er innlagde med koronasmitte ved dei fire sjukehusa i fylket. Dette er det same som i går og fredag. Tre personar er innlagd ved Kristiansund sjukehus, to i Molde og i Volda, medan ein person er innlagd ved sjukehuset i Ålesund. Talet på tilsette i karantene/heime som følgje av koronavirus er 81.