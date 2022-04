Ingen ny dato satt

Fødeavdelingen ved sykehuset i Kristiansund blir ikke åpnet igjen fordi det mangler fagfolk. Det sa helse- og omsorgsminister Invild Kjerkhol i Stortingets spørretime i dag da hun svarte på et spørsmål om hvorfor ikke det har skjedd tross i at det er satt av 25 millioner kroner til det. Kjerhol sa at det har kommet flere nye fagfolk, men at det fortsatt mangler nok til å håndtere en 24 timers vaktbelastning 7 dager i uka. Det skriver Tidens Krav. Kjerkhol svarte også at helseforetaket jobber for å kunne gjenåpne føden, men vet ikke når.