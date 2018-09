Ingen norske på pallen

De norske herreløperne fightet godt på jaktstarten, men måtte se at pallplassene glapp under verdenscupfinalen i orientering lørdag. Etter en jevn spurt ble Olav Lundanes beste norske på femteplass lørdag, slått med fire sekunder av vinner William Lind fra Sverige. – Formen er bra, og jeg tror egentlig aldri jeg har spurtet bedre heller. Men det var formiddagens prolog som ødela alt for meg, sa Lundanes til NTB.