Ingen midlertidig politibevæpning i Møre og Romsdal

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) foretar kontinuerlige vurderinger av hvordan fredagens terrorangrep i Stockholm og funnet av en bombelignende gjenstand på Grønland i Oslo påvirker trusselbildet i Norge. Det er innført midlertidig bevæpning i de største byene og på Oslo lufthavn Gardermoen.

Telefonmøte i formiddag

Politidirektoratet (POD) mener at de tiltakene som ble iverksatt fredag kompenserer for det forhøyede trusselnivået som PST nå har satt. POD har hatt et nytt telefonmøte med politimestrene i formiddag for å vurdere beredskapen i tiden fremover.

Fakta om funn av sprengladning i Oslo Ekspandér faktaboks En 17 år gammel russisk statsborger er siktet etter at det lørdag 8. april 2017 ble funnet en sprengladning i Oslo.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har siktet 17-åringen for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale. Paragrafen ligger under kapittelet som omhandler terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger i straffeloven.

Det var en primitiv improvisert sprengladning med begrenset skadepotensial som ble funnet.

PST jobber for å avklare om 17-åringen har vært alene om forholdet han er siktet for. Han erkjenner ikke straffskyld.

Ved 22.30-tida lørdag kveld meldte politiet i Oslo at de hadde funnet en bombelignende gjenstand på Grønland i Oslo. Et større området ble avsperret, og Grønland T-banestasjon ble stengt i en periode.

Bombegruppa ankom stedet ved 23-tida lørdag.

Klokka 01.28 opplyste politiet at de hadde gjennomført en kontrollert sprengning av gjenstanden. Kilde: NTB

– Vi har allerede gjort våre vurderinger etter dette møtet, og gjør ingen endringer når det gjelder midlertidig bevæpning i Møre og Romsdal, sier visepolitimester Ingmar Farstad.

Økt årvåkenhet

Politipatruljene har fått beskjed om økt årvåkenhet, og alle patruljebilene har såkalt fremskutt lagring av våpen. Det betyr at våpnene er låst ned i et skrin inne i politibilene, og tas eventuelt i brukt etter instruks fra operasjonslederen.

– Politipatruljene har en liste med forhold som vi er spesielt oppmerksomme på, men jeg vil ikke kommentere noe mer om detaljene rundt dette, sier Farstad.