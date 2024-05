Ingen midlar til Anders-Svormuseet

Anders Svor-museet i Hornindal kjem ikkje til å opne til sommarsesongen. Det skjer etter at regjeringa ikkje løyver middel til opninga av museet.

– Vi er svært skuffa. Viti har vore svært tydelege på at vi berre kan ta ansvaret for å drifte Anders Svor-museet om det kjem midlar frå staten til dette. I to år har Viti brukt sparepengar på drift, men no er kassa tom, seier styreleiar i Viti, Jon Aasen i ei pressemelding.

Stiftinga Viti melder at skulpturmuseet i Hornindal fall mellom to stolar økonomisk då Hornindal og Volda kommunar slo seg saman, og Sogn og Fjordane fylke gjekk inn i Vestland. Sidan regionreforma har museet stått utan statleg finansiering.