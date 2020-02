Ingen med i KS-hovudstyret

Gunn Berit Gjerde frå Venstre er skuffa over at Møre og Romsdal ikkje blir representert i hovudstyret i KS dei neste åra. Gjerde har sjølv hatt plass i hovudstyret, som legg føringar på kva påverknad kommune-Noreg har i forhold til regjering og storting. Før vala i morgon meiner Gjerde det kunne vore gjort ein betre jobb for å behalde plassen i hovudstyret.