Ingen innreiseregler

Det har vært et møte i Ulstein i ettermiddag for å diskutere mulige innreiseregler. Næringslivet har uttalt at de ønsker at man følger de nasjonale retningslinjene og ikke Fylkesmannen sin anbefaling. Ordfører Knut Erik Engh sier de ikke vil innføre lokale innreiseregler i Ulstein kommune. – Vi vil ikke innføre lokale karantenetiltak. Vi har sett at fra nasjonalt hold anbefales det å ikke innføre slike tiltak, sier Engh. Ifølge fylkesmannen i Møre og Romsdal har både Vanylven, Sykkylven, Ålesund, Sula, Molde, Averøy, Giske, Kristiansund, Rauma, Sunndal, Gjemnes, Hustadvika, Vestnes, Surnadal, Smøla, Hareid, Aukra, Fjord, Herøy, Sande, Stranda og Tingvoll innført egne karantenebestemmelser.