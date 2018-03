Ingen Hegerberg-rekord

Ada Stolsmo Hegerberg må vente på å ta sesongrekorden for mål i mesterligaen alene. Hegerberg scoret sitt 14. mål for sesongen da Lyon vant hjemmekampen mot Barcelona 2–1 forrige uke. Dermed tangerte hun rekorden til tyske Celia Sasic. Onsdag kunne hun tatt rekorden alene, men gikk målløs av banen i Catalonia. Hegerberg får derimot flere sjanser når Lyon møter Manchester City i to semifinalekamper i april, skriver NTB.