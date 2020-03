Ingen handhelsing før og etter kamp

Norges Fotballforbund (NFF) har i dag bestemt at det ikkje skal vere handhelsing før og etter kamp, ifølge ei pressemelding. NFF vil at ritualet skjer ved at laga passerer kvarandre og ønsker lykke til utan handtrykk, og ein kan elles vere kreativ.