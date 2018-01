Ingen gjennom isen i Sykkylven

Brannvesenet har returnert med dykkarar frå Straumgjerde i Sykkylven, etter å ha søkt med helikopter, lys og nattkamera. Dei fekk ei melding om at nokon skal ha gått gjennom isen, men føler seg no trygge på at det ikkje har skjedd, opplyser 110-sentralen.