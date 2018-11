Ingen funn i natt

Politiet opplyser fredag morgen at vitner har forklart at de har sett den savna polske kvinna, men at det ikke er gjort funn etter Maya Justyna Herner (25) som la ut på tur nedenfor Saudehornet onsdag. Det ble lett med helikopter og hunder til over midnatt uten resultat. Letingen blir tatt opp igjen når det lysner.