Ingen fristbrot

I oktaber var det i Helse Møre og Romsdal ingen brot på behandlingsfristane i det psykiske helsevernet for barn og unge. Frå august til oktober har utviklinga gått frå 16 til 0 fristbrot og nedgangen er rekna til 18,4 prosent. Psykisk helsevern for vaksne har imidlertid flest fristbrot, sjølv om utviklinga også her er positiv, framgår det av dokumenta som skal leggast fram for styret komande veke.