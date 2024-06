Ingen flystreik

To timar på overtid blei det semje, og dermed ikkje streik på flyplassane. Her i fylket var det i første omgang Vigra som ville blitt ramma. Der blei det varsla at all trafikk ville bli ramma frå onsdag ettermiddag. Også ambulanseflyet ville blitt ramma. No kan flytrafikken gå som normalt.