Ingen festivalpris til fylket

Jugendfest i Ålesund var en av de fem nominerte til Årets festival 2017, men kunne ikke ta med seg prisen hjem. De som stakk av med tittelen er rockefestivalen Tons of Rock i Halden. Jugendfest var også nominert for beste festivalbilde, men det gikk til Rockeklubben i Porsgrunn og fotograf Max Emanuelson. Terminalen Byscene i Ålesund var nominert i kategorien Årets helårsarrangør, men den gikk også til Rockeklubben i Porsgrunn. Rabalderfestivalen i Molde var nominert til Årest nykommer, men prisen tok Vill Vill Vest i Bergen. Det er bransjeorganisasjonen Norske Konsertarrangører som står bak kåringen under Bylarm, som blir arrangert i Oslo denne helga.