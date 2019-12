Ingen ekstra takstsøkning på ferge

Det blir ingen ekstra takstøkning på fylkesvegfergene i Møre og Romsdal slik fylkesrådmannen har foreslått. Det bekrefter lederen i samferdselsutvalget, Kristin Sørheim (Sp) etter et møte mellom flertallspartiene i fylkestinget seint mandag kveld. Flertallet vil innføre Autopass på fylkesvegsambandene fra 1.juli. Det blir innført en rabattordning for næringslivet på 45 prosent. Inndekninga er et rammekutt på 0.75 prosent på alle sektorer, sier Sørheim. Innenfor utdanning blir det få endringer i forhold tl det fylkesutvalget gikk inn for.