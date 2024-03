Ingen blei skadd i brann

Varmgang i eit sikringsskap førte til røykutvikling og flammar i ein einebustad på Olsvika i Ålesund i natt. Politiet opplyser at brannen truleg skuldast noko elektrisk, men at det er for tidleg å seie noko sikkert om brannårsaka.

Ingen personar skal ha blitt skadd i brannen. Det var fire personar i bustaden og alle kom seg ut av huset.

Politiet opplyser at det var ein del røyk i bustaden i natt slik at det ikkje var mogleg å bu i huset.