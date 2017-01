Ingen avtale mellom Farstad og Siem

Farstad-rederiet i Ålesund kan ikke regne med hjelp fra Kristian Siem sitt selskap Siem Oil Service Invest for å redde selskapet. Forsyningsskipdrederiet i Ålesund skriver i en børsmelding torsdag morgen at de ikke har lyktes med å få til en avtale med Siem Oil Service Invest om refinansiering. Farstad har nå frist ut måneden med å finne en løsning med de store kreditorene.

Farstad-skip i opplag på Humla i Ålesund Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

I november ble selskapene enige om en intensjonsavtale for refinansiering mellom Siem og Farstad innebar blant annet at Siem ble den største eieren i selskapet med 50,1 prosent av aksjene. Avtalen var verd 1 milliard kroner.

Drifter videre

I den samme meldingen går det frem at Farstad forsetter driften av rederiet inntil videre og at de er i stand til å betale driftskostnadene.

Farstad har i dag 56 forsyningsskip og 1725 ansatte. Selskapet er notert på Oslo Børs og i 2016 sank aksjekursen med 75 prosent.

Tror Farstad kan overleve

Karl Johan Molnes i Norne Securities ser ikke bort fra at Farstad kan overleve alene, men som et mindre rederi enn i dag. Foto: Privat

Analytiker Karl Johan Molnes i Norne Securities er ikke overrasket over at det ble forhandlingsbrudd mellom Farstad og Siem.

– Nå i ettertid når det har gått så lang tid og man har ikke nådd en enighet med obligasjonseierne, så er det ingen overraskelse at det ikke har blitt noen avtale, sier Molnes. Det er mye større sannsynlighet for at Farstad nå finner en løsning på egen hånd, tror han.

Lysere utsikter

Molnes sier verden har endret seg siden avtalen ble inngått før jul. For hele næringa ser det vesentlig bedre ut enn for to måneder siden. OPEC har vedtatt et produksjonskutt, oljeprisen har gått opp og den vil sannsynligvis fortsette å stige. Det kan også være en grunn til at Farstad og Siem ser på avtalen de hadde med nye øyne.

Kursen på Farstadaksjene synker torsdag morgen.

Konsernsjef Karl Johan Bakken er torsdag formiddag på reise og ikke tilgjengelig for kommentar.