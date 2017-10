Ingen alvorleg skadd

Helse Møre og Romsdal opplyser at ingen av dei som var involverte i trafikkulykka på Ørskogfjellet er alvorleg skadd. Politiet opplyste først at minst ein person skulle ha alvorlege skader. To bilar kolliderte i ei møteulykke og sju personar sat i dei to bilane.