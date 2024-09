Inga hjelp frå Helse Midt-Noreg

Helse Møre og Romsdal kan ikkje rekne med hjelp frå helseregionen i Midt-Noreg med å løyse dei økonomiske vanskane i helseføretaket.

Det framgår av dokumenta til styremøtet i Helse Midt-Noreg torsdag.

Helse Møre og Romsdal fekk større utgifter enn rekna med då dei innførte Helseplattforma på forsommaren. No styrer sjukehusa mot eit underskot på 500 millionar kroner ved årsskiftet.

I styredokumenta heiter det at Helse Midt-Noreg forventar at Helse Møre og Romsdal gjennomfører nødvendige tiltak, slik at drifta kan gjennomførast med dei pengane som sjukehusa allereie har fått tildelt.