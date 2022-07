Inga ekstraordinær lakseregulering

Miljødirektoratet varslar at det ikkje blir nødvendig å innføre ekstraordinære regionale avgrensingar i laksefisket i år. Innsiget av laks langs kysten i Sør-Noreg er på same nivå som, eller litt høgare enn i 2016-2019. Villaksen er på raudlista over utryddingstruga artar.