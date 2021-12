Inga bot etter publisering av namn

Hustadvika kommune får inga bot etter å ha publisert personopplysningar på nett. I haust la kommunen ut offentleg både namn, personnummer og helseopplysningar til over 200 pasientar. Datatilsynet viser til at kommunen har sett inn tiltak for å unngå at det skjer igjen, og at saka ikkje skal ha fått alvorlege personvernkonsekvensar for dei berørte. Datatilsynet legg til grunn at kommunen følgjer opp tiltaka og blir følgt opp med god opplæring.