Inga betaling for SFO og barnehage

Ålesund kommune vil ikkje ta betalt for tenester i kommunale barnehagar og SFO så lenge tilbodet er stengt. Skular, SFO og barnehagar i Ålesund vart stengt frå fredag 13. mars. Stenginga vil gjelde fram til etter påske om ikkje anna beskjed blir gitt. Foreldre eller føresette slepp å betale frå den datoen kommunen stengde tilbodet. Dersom nokon allereie har betalt faktura for mars vil dette bli betalt tilbake, melder kommunen. Ålesund kommune seier i ei pressemelding dei vil kome tilbake med meir informasjon om betaling for private barnehagar og skular.