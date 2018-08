Import og sal av narkotika

Ein mann frå Sunnmøre er dømt til fengsel i to år, der eit halvt år er på vilkår, for ei rekke lovbrot. Mannen i slutten av 30-åra er dømt for mellom anna import og sal av store mengder narkotika, og for bruk og oppbevaring av narkotika. Han er og dømt for fleire gongar å ha køyrt i rusa tilstand, og mistar førarretten i fem år, sidan han er dømt for det same fleire gongar før.