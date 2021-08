Imponert over næringslivet

Stortingspolitiker Vetle Wang Soleim fra Høyre er imponert over næringslivet i Møre og Romsdal. I andre kvartal i år ble det startet 642 nye foretak i Møre og Romsdal. Det er høyeste antall på 20 år. Det skjer etter en lang periode med nedstenging og usikkerhet som følge av koronapandemien. Soleim mener dette viser at næringslivet i Møre og Romsdal tør å satse. Han mener politikerne må bidra til å gjøre det lettere å skape jobber og sørge for at næringslivet får den kompetansen det trenger.