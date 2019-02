Imponert over lokale talent

Innsatsen til Ragnhild Mowinckel (bildet) frå Molde under Alpin-VM i Åre har vore formidabel. Det seier NRK sin ekspertkommentator, Bjarne Solbakken, frå Stranda. Mowinckel tok bronse på kombinasjonen i VM og var nær pallen i fleire av konkurransane. – Det er imponerande, seier Solbakken. Han har også stor tru på at Sebastian Foss Solevåg frå Ålesund kan ha sjansar til å hevde seg under alpin-VM. Han meiner at Foss Solevåg kan vere ein utfordrar, om han får alt til å stemme under slalåmen søndag. – Han har ei heilt rå toppfart, så han vil vere ein medaljekandidat dersom han greier å sleppe seg laus, seier Solbakken.