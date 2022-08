ILA-mistanke i Ørsta

Det er mistanke om virussjukdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) på oppdrettsanlegget Slettvika i Ørsta. Det melder Mattilsynet. Dei skal inspisere anlegget og ta prøver for å stadfeste sjukdommen. Blir den det kan dei opprette ein restriksjonssone, samt be om at lokaliteten blir tømt for fisk.