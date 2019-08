Ikkje fare for fôrmangel

For mange bønder i fylket er andreslåtten i full gang og grasavlingane er gode. Det er ikkje fare for fôrmangel slik tørkesommaren førte til i fjor. Rådgivar i grovfôr i Landbruk Nordvest, Nina Iren Ugelvik, meiner det ser lovande ut med gode avlingar over heile fylket både på førsteslåtten og andreslåtten.