Ikkje yttarlegare evakuering

Politiet opplyser at det blir fortløpande vurdert om fleire skal evakuerast etter gasslekkasjen ved Vard Langsten. Per no skal det ikkje vere naudsynt. Verftet ligg i Tomrefjord sentrum. Tre personer er sendt til sjukehus etter ammoniakklekkasjen i ein fiskebåt.