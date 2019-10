Ikkje vald overfor pasient

Sjukehuset i Molde slo i fjor sommar alarm fordi dei frykta at ein eldre mann hadde vore utsett for vald på sjukeheimen der han budde. Det skjedde etter at legane oppdaga fleire brot og blåmerke på pasienten. Mannen blei lagt inn på sjukehuset etter at sjukeheimen oppdaga at mannen over natta var blitt langt dårlegare. No har fylkeslegen konkludert med at mannen truleg har stått opp om natta og falle, og finn ikkje grunnlag for å tru at han har blitt utsett for vald.