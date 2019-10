Ikkje uvanleg å finne sprengstoff

Ein huseigar har meldt frå til politiet om at vedkommande har oppdaga gammal dynamitt på eigedommen sin i Hovdebygda, og treng hjelp til å destruere det. – Det er ikkje uvanleg at ein finn gammalt sprengstoff i gamle bygg. Det er vurdert av forsvaret og politiets bombegruppe at sprengstoffet er ufarleg så lenge det ligg i ro, seier Sindre Molnes i politiet. Sprengstoffet vil no bli destruert på ein sikker måte.