Ikkje tradisjonell 17. mai-feiring

Det blir ikkje ein tradisjonell 17. mai-feiring i dei tre største byane i fylket i år. Det blir ikkje tog eller musikk i gatene i Molde, Kristiansund eller Ålesund på nasjonaldagen. Det opplyser 17. mai-komiteane i dei tre kommunane. I Molde legg dei opp til videooverføring av markeringar, taler og ulike bidrag. Årets hovudtalar blir Kjell Erik Strømskag. Også i Kristiansund vil dei sende talar og song direkte frå bystyresalen. I Ålesund er det mellom anna planlagt ei to timar lang sending frå Parken kulturhus, med taler og kunstneriske innslag. Det er endå uklart korleis dei ulike bygdene i Ålesund skal bidra inn til sendinga. Det blir også ei minnestund for dei falne og andakt med Frelsesarmeen på Øvre Gravlund. Komiteen meiner at området der er så stort at det ikkje vil kome i konflikt med koronarestriksjonane.