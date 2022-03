Ikkje skadd i ulykka

Tre personar skal ha vore i bilen som hamna på taket ved Vadsetbrua i Vatne i Ålesund kommune. Politiet opplyser til NRK at ingen av dei som var i bilen skal vere skadde. Det er så langt uklart kva som er årsaka til ulykka. Politiet er på staden no for å hjelpe til med trafikkdirigering medan bilen blir fjerna frå staden.