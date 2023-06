Ikkje psykiatri ved SNR Kristiansund

Styret i Helse Møre og Romsdal slo i dag fast at det ikkje blir psykiatri-tilbod ved SNR i Kristiansund.

– Dette betyr ikkje at tilbodet blir redusert. Det betyr berre at desse tenestene ikkje blir samlokaliserte i dei gamle sjukehusbygningane. Tilbodet held fram der dei er i dag, sa direktør Heidi Nilsen under møtet.

Styret slo også fast at det ikkje blir fødeavdeling ved SNR i Kristiansund.

– Det blir eit breitt og godt tilbod ved SNR i Kristiansund. Dei aller fleste vil få dei tenestene dei brukar oftast ved SNR i Kristiansund, sa direktør Heidi Nilsen.