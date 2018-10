Ikkje politietterforsking

Fylkeslegen meiner det ikkje er grunnlag for å starte politietterforsking etter at ei eldre kvinne fall og døydde medan ho var innlagt på sjukehuset i Kristiansund i sommar. Fallet skal ha skjedd medan kvinna blei stelt, og fylkeslegen granskar sjølv saka. I eit brev til politiet skriv fylkeslegen at gjennomgangen så langt tyder på at det ikkje er grunnlag for politietterforsking. Fall i er den vanlegaste årsraka til at eldre skadar seg i og utanfor helseinsitusjonar.