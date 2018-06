Ikkje overraska av kostnadssprekk

Høgre-politikar Torgeir Dahl vil ikkje seie no kva han vil gjere når fylkestinget til hausten nok ein gong skal avgjere framtida for Nordøyvegen. Prosjektet som skal binde saman øyene i Haram og Sandøy med fastlandet, ligg an til å få ein kostnadssprekk på ein milliard kroner etter anbodsrunden. Dahl er ikkje overraska. Han meiner sterke pådrivarar har bagatellisert dei økonomiske utfordringane. Dahl seier at dei pengane som allereie er brukt på Nordøyvegen, ikkje er noko argument for ikkje å stoppe prosjektet.