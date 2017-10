Ikkje noko straffbart

Politimeister Ingar Bøen seier til NRK at det ikkje er noko som tyder på at det har skjedd noko straffbart i samband med båtulykka utanfor Ålesund i helga. Bøen seier at det derfor ikkje er aktuelt å rapportere saka til Spesialeininga for politisaker.