Ikkje kutt i ferjeprisar

Fylkespolitikarane i Nordland kuttar i ferjeprisane etter store protestar. Også i Møre og Romsdal har det vore opprør mot taktsaukene som blei innført ved nyttår. Fylkesordførar Tove Lise Torve (Ap) seier det likevel ikkje er aktuelt å kutte i bilettprisane her. Ho seier politikarane i Nordland kan kutte andre stader i budsjettet, men at dette ikkje er like enkelt i Møre og Romsdal.