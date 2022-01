Ikkje hjelp til straumrekninga

Straumprisen i Midt-Norge låg under 70 øre i desember og dermed får ikkje kundar i vårt fylke straumstøtte no.Det opplyser nettselskapet Tensio til NTB. Stortinget vedtok før jul at staten skal ta 55 prosent av rekninga for det overskytande når straumprisen overstig 70 øre per kilowattime. Ordninga gjeld frå desember til mars. I dag blir snittprisen for straum 0,51 kroner per kilowattime og ein makspris på 0,70.