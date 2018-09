Ikkje heilt til topps

Ada Stolsmo Hegerberg frå Sunndal var ein av dei tre finalistane i kampen om å bli beste kvinnelege spelar i The Best FIFA Football Awards 2018. Men det var brasilianske Marta som vann den gjæve prisen. 23-år gamle Hegerberg spelar til dagleg i Lyon, der ho scora mellom anna scora 15 mål i Meisterligaen sist sesong. Ho står med 38 mål på 66 a-landskampar for Norge, men valde i fjor å takke nei til vidare spel med flagget på brystet.