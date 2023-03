Ikkje godkjent budsjett

Statsforvaltaren har underkjent 2023-budsjettet til Stranda kommune. Det var representantar frå Frp som kravde lovlegheitskontroll av budsjettvedtaket som blei gjort i desember. Kommunen har ikkje gjort det sannsynleg at dei har eit budsjett i balanse. Stranda kommune må no gjere eit nytt budsjettvedtak som må vere i balanse. Det same gjeld for økonomiplanen til for kommunen 2024–2026.